Schulen vor Ferienstart massiv unter Druck

Anja Niederhausen unterrichtet seit fast 20 Jahren am Gymnasium in Ochtrup im Kreis Steinfurt. Jetzt verlässt sie ihre Komfortzone, wie sie sagt, und geht nach den Ferien für zwei Jahre an eine Grundschule in Datteln im Ruhrgebiet. Sie hat sich freiwillig für die Abordnung gemeldet und hält es als Beamtin auch für ihre Pflicht.

Dennoch könne sie den Unmut vieler verstehen, die das eigentlich nicht wollen. Scheinbar seien die Kriterien, nach denen über Abordnungen entschieden wurde, nicht für alle klar gewesen, sagt Anja Niederhausen im WDR -Interview. Wer kleine Kinder betreuen oder Eltern pflegen muss, wird meist nicht abgeordnet. Ansonsten bleibt es Schulleitungen überlassen, wen sie auf Anfrage der Bezirksregierung schicken wollen.

Große Unruhe an den Schulen

Doris Feldmann vom Verband Bildung und Erziehung ( VBE ) in Münster hört von viel Frust an den Schulen. Für viele Lehrerkollegien sei es eine Zerreißprobe zu entscheiden, wer abgeordnet werden soll. Zudem entstünden Personallücken an den entsendenden Schulen, wie zum Beispiel an der Pötterhoekschule in Münster. Gleich drei von acht Klassenlehrerinnen werden nach den Sommerferien von hier nach Gelsenkirchen abgeordnet.