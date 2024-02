Wie es für Flüchtlingskinder an NRW-Schulen läuft

An den nordrhein-westfälischen Schulen werden viele Kinder unterrichtet, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind. Das Schulministerium spricht von inzwischen rund 100.000 Kindern und Jugendlichen, die derzeit eine so genannte Erstförderung bekommen. Ungefähr 40.000 kämen aus der Ukraine, sagt Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ).

Viele der anderen Schülerinnen und Schüler kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und aus Südosteuropa. Sie alle besuchen zwar die Schule, werden aber nicht so behandelt wie reguläre Schüler. Sie sollen vor allem Deutsch lernen, Noten und angestrebter Abschluss spielen erstmal keine große Rolle.

Schüler kommen teils in Extraklassen

Wie die Deutschförderung konkret aussieht, unterscheidet sich je nach Kommune und Schule: an vielen Grundschulen nehmen die Kinder am regulären Unterricht teil, auch wenn sie vielleicht nicht alles verstehen. Daneben bekommen sie dann noch einige Stunden Deutschunterricht.

Kinder in Aachen lernen Deutsch

An den weiterführenden Schulen gibt es diese Möglichkeit nicht immer, oft fehlen dort die Ressourcen. Dann werden komplette Extraklassen eingerichtet, auch "Willkommensklassen" oder "Integrationsklassen" genannt. Dort können die neu nach Deutschland gekommenen Schüler schnell und sehr konzentriert Deutsch lernen. Allerdings hat dieses System auch einen großen Nachteil: Die Jugendlichen bekommen außerhalb der Willkommensklasse weniger Kontakt zu Gleichaltrigen. Das sei „ein Balanceakt“, heißt es aus der Gewerkschaft GEW. Deren Landesvorsitzende Ayla Celik weist darauf hin, dass die Klassen vor allem eine angemessene Ausstattung benötigten.

Lehrer haben im Idealfall Spezialausbildung

An manchen Schulen existieren auch Mischformen, also teil-integrierter Unterricht. Dann haben die jungen Geflüchteten beispielsweise den Unterricht in Kunst, Musik oder Sport gemeinsam mit Schülern aus den regulären Klassen. Willkommensklassen gibt es vor allem in größeren Städten, in denen auch mehr Flüchtlingsfamilien leben. Bis zu zwei Jahre können die Jugendlichen in diesen Klassen bleiben.