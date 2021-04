Ab Montag wieder Distanzunterricht für Schüler in NRW

Für die meisten Schüler in NRW geht es nach den Osterferien am Montag erst einmal nicht wieder in die Schule. Stattdessen heißt es wieder Distanzunterricht und Homeschooling von zuhause. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Meldung der "Rheinischen Post".

Die neue Regel soll zunächst für die kommende Woche gelten. Das bisherige Modell des Wechselunterrichts wie vor den Ferien wird damit vorerst gestoppt. Nur die Abschlussklassen für das Abitur sowie die 10. Jahrgangsstufe sollen weiter in die Schulen kommen.

Probleme mit Lieferung von Selbsttests

Das Ministerium hatte die Schulen eigentlich auf eine Rückkehr der Schüler in die Klassen vorbereiten wollen. So sollten diese Woche Millionen an Selbsttests ausgeliefert werden, um die Testpflicht für Schüler ab Montag umzusetzen. Bei der Lieferung hatte es am Mittwoch aber Probleme gegeben. Ministerpräsident Armin Laschet hatte gesagt, dass eine Öffnung der Schulen nach den Osterferien nur infrage komme, wenn "überall das Testen funktioniert".