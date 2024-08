Eine gute Nachricht gab es - und die war ihm besonders wichtig: "Keiner braucht Angst zu haben, dass er nicht satt wird." Das betonte Kai Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer NRW , am Donnerstag in Düsseldorf. Dort zog er zusammen mit Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen ( CDU ) eine erste Erntebilanz des aktuellen Jahres. Sehr viel mehr gute Nachrichten hatten beide dann allerdings nicht mehr zu vermelden.

Äcker häufig zu nass

Denn 2024 ist für die Bauern in NRW ein schwieriges Jahr. Ihnen machen die durch den Klimawandel bedingten häufigeren Extremwetterereignisse immer stärker zu schaffen - in diesem Fall: viel Regen und wenig Sonne. Zuerst konnten ihre Traktoren bei der Aussaat und bei Pflanzungen kaum auf die Äcker, weil die zu nass waren. Und bereits im Herbst ausgesätes Getreide stand dann im Winter unter Wasser, was viele Pflanzen nicht überlebt haben.