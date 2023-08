Erntebilanz in NRW: Wo der Regen half und wo er schadete

Das Wetter hat in diesem Jahr einen entscheidenden Einfluss auf Wachstum und Ernte genommen. Der Klimawandel macht den Bauern zu schaffen: "Es gibt immer mehr Starkregenereignisse, länger andauernde und extremere Hitze, das Grundwasser füllt sich nicht auf, das macht mir Sorge", sagt Landwirtin Lydia Heinke dem WDR. So auch 2023: "Erst war es zu heiß und zu trocken, dann hat es in einer Tour durchgeregnet."

Bauernverband: "Die Nerven lagen blank"

"Die Nerven lagen blank" , sagt Joachim Rukwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbandes ( DBV ) bei der Pressekonferenz zur Erntebilanz 2023 in Berlin. "Es war eine Zitterpartie" , die Bauern hätten wie in einem Bauernsprichwort " die Ernte vom Feld stehlen" müssen.

Rukwied spielt auf die sehr lange andauernde nasse Phase an. Und tatsächlich trieb der viele Regen den Bauern auch in NRW die Sorgenfalten auf die Stirn. "Vor allem wichtige Getreidesorten wie Weizen, Roggen und Triticale sind im Erntefortschritt weit hinterher" , sagt Daniel Kisker vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband im Gespräch mit dem WDR. Triticale ist eine Kreuzung zwischen Weizen und Roggen. "Das bereitet den Bauern schon Bauchschmerzen. Die Starkregenereignisse haben die Erträge geschmälert. Das Getreide hat sich hingelegt und ist schwer zu ernten ", so Kisker.

Vielfältige Probleme beim Getreide