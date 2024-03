Cannabis-Legalisierung: 60.000 Strafverfahren in NRW betroffen

Bis zum Stichtag am 1. April müssten alle wegen dieser Delikte Inhaftierten freigelassen und die Vollstreckung von Geldstrafen wegen des Besitzes entsprechender Mengen Cannabis eingestellt werden. NRW und Niedersachsen streben eine Verschiebung auf den 1. Oktober an. Unterstützt wird der Antrag vom Rechtsausschuss des Bundesrates. Der Bundesrat wird am 22. März entscheiden, ob und mit welchem Ziel der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag angerufen wird.