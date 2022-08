Wüst verspricht Menschen Unterstützung in der Krise

Kein eigenes NRW-Entlastungspaket

Erneut forderte Wüst ein weiteres Entlastungspaket vom Bund - für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, aber auch für den Mittelstand. NRW werde dies unterstützen. Eine warme Wohnung oder der Weg zur Arbeit dürften kein Luxus sein, betonte der Regierungschef. Ein eigenes NRW-Hilfs- oder Entlastungspaket stellte er in seine rund 45-minütigen Rede weiterhin nicht vor.

Ziel Kohleausstieg 2030 bleibt

Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) und Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

Zur Sicherung der Stromversorgung sei NRW bereit dazu, weitere Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz zu lassen. Das Ziel eines Kohleausstiegs 2030 bleibt laut Wüst aber bestehen. Er sprach sich zudem für einen Ausbau der Gas-Pipeline-Infrastruktur mit Belgien ein. Dafür brauche das Nachbarland "endlich konkrete Zusagen" , sagte Wüst mit Blick auf den Bund. Wenn man alles richtig mache, könne man die Pipelines künftig auch für den Transport von Wasserstoff nutzen.

Wüst wiederholte in seiner Rede die Kernpunkte des schwarz-grünen Koalitionsvertrags: NRW solle zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas werden. Die Erneuerbaren Energien sollen schneller ausgebaut werden. Bei Landtagswahlen sollen künftig auch 16-Jährige wählen dürfen. In der Corona-Politik betonte er, dass die Schulen im Herbst und Winter offen bleiben sollen. Wüst kündigte einen Aktionsplan gegen Armut an. In der Integrationspolitik betonte er, dass NRW ein Einwanderungsland sei.

Gorbatschow gewürdigt

Zu Beginn der Plenarsitzung hatte Landtagspräsident André Kuper ( CDU ) den verstorbenen früheren sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow als großen Staatsmann gewürdigt, dem Deutschland seine Einheit zu verdanken habe. Auch Ministerpräsident Wüst erinnerte an Gorbatschows Lebensleistung und seine Besuche in Bonn, Dortmund und Münster. "Nordrhein-Westfalen verliert einen großen Freund" , sagte Wüst.

Opposition fordert konkrete Maßnahmen von Schwarz-Grün

