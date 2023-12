Polizeidozentin Bahar Aslan lehnt Prozesskostenhilfe von Elon Musk ab

Anfrage von Musk für Aslan "sehr überraschend"

Bahar Aslan

" Ich musste nicht lange überlegen, das Angebot von Elon Musk abzulehnen ", schildert Bahar Aslan am Donnerstag im Gespräch mit dem WDR ihre Reaktion auf das Hilfsangebot von Elon Musk. Zeit online hatte zunächst darüber berichtet. Das Musk-Angebot sei für sie " sehr überraschend " gekommen. "I ch stehe der Firmenpolitik von X, früher Twitter, sehr kritisch gegenüber. " Insbesondere der Anstieg von rassistischen Posts und menschenverachtenden Inhalten sei bedenklich, so Aslan. Sie selbst habe noch einen Account bei X, " aber ich bin dort nicht mehr sehr aktiv ".

Die Kontaktaufnahme sei über seine Anwaltskanzlei White and Case gelaufen. Diese habe sich zunächst an die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) gewandt, die Aslan in ihrem Rechtsstreit unterstützt. Wie das Hilfsangebot des X-Eigentümers konkret aussah, wollte Bahar Aslan nicht ausführen. Eine Anfrage des WDR bei White and Case blieb am Donnerstag zunächst unbeantwortet.

Über die Motive von Elon Musk, sie zu unterstützen, könne sie nur spekulieren, sagte die Dozentin dem WDR. Ihr Fall habe für Schlagzeilen gesorgt, " ich glaube, Elon Musk will auf Vorwürfe reagieren, dass er nicht genügend gegen rassistische und menschenverachtende Posts unternimmt ", vermutet sie. Eventuell wolle er sich " mit so einer Aktion reinwaschen ", das könne " seine Art sein, zu sagen, dass er doch etwas tut " und der Versuch, " sein Image in Europa geradezurücken ".

Musk-Angebot "ohne Obergrenze"