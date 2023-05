Nach Tweet zu "braunem Dreck" in Polizei: Dozentin in Gelsenkirchen gekündigt

Gewerkschaft der Polizei fordert Prüfung

Die Gewerkschaft der Polizei reagiert auf den Tweet bereits am Sonntag und fordert eine arbeits- und strafrechtliche Prüfung. Auch CDU -Innenpolitiker, Christos Katzidis, sagte, die Äußerung sei "unerträglich und untragbar". Aslan räumt in den sozialen Netzwerken ein, dass ihre Aussage hart formuliert war.

Trotzdem zeigt sie sich unverständlich über das Ausmaß: "Du beziehst als 'Migrantin' klar Stellung gegen menschenverachtende Ideologien" , so Aslan, "und bekommst einen Shitstorm, auf die sogar die GdP in NRW aufspringt und noch zusätzlich befeuert." Dafür freue sie sich aber über diverse Jobangebote, unter anderem von Universitäten und Fachhochschulen.

Umstrittener Tweet und die Folgen sorgen für Diskussionen

Die Reaktionen darauf könnten unterschiedlicher nicht sein. Einige User zeigen sich empört. "Jemand, der eine ganze Berufsgruppe verunglimpft und so eine üble Nachrede begeht, [...] hat weder etwas an einer Schule noch an einer Hochschule zu suchen," heißt es von einem User. "So kann man auch Hass und Hetzte betreiben." Und: "Eine Polizei-Dozentin unterstützt Linksextremisten, macht das voller Stolz öffentlich, hetzt mehrfach gegen die Polizei und jammert jetzt, weil sie von der Hochschule geworfen wurde."

Andere widerum zeigen sich solidarisch mit Bahar Aslan: "Ja, ich würde es etwas differenzierter ausdrücken, aber: braun ist braun ist braun, da gibt es kein Diskutieren. Wer betroffen ist, darf auch mal einen emtionalen Tweet raushauen." Oder: "Finger in die Wunde legen tut halt weh." Und: "Es ist gerade der Job von uns Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen an deutschen Polizeihochschulen alles dafür zu tun, dass in der Institution Polizei kein Platz für 'Braunen Dreck' ist und bleibt."

