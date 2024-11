Waldzustandsbericht 2024: Mehr kranke Bäume - aber sie wachsen nach

Dass der Zustand der Wälder auch ein wichtiger Indikator dafür ist, wie der Klimawandel voranschreitet, ist mittlerweile unbestritten: Zunehmend trockenere und heißere Sommer haben den Bäumen zugesetzt. Deren Feinwurzeln und Leitungsbahnen, die für die Nährstoffversorgung zuständig sind, verkümmern. Der Borkenkäfer hatte bei den so geschwächten Fichten in den vergangenen Jahren leichtes Spiel.

Zwar hat es in den letzten beiden Sommern wieder mehr geregnet als in den Jahren davor - doch der Wald braucht offenbar mehr Zeit, um sich von den Auswirkungen der vorausgegangenen Dürre- und Hitzejahre zu erholen. Das sagte NRW -Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen ( CDU ) am Montag bei der Vorstellung des neuen Waldzustandsberichts 2024.

Nur noch ein Drittel der Bäume gesund

Jährliche Kontrolle der Baumkronen