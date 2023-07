Stadt Kerpen und RWE: "Zukunft verkauft"?

Schließlich räumt ein Stadtsprecher vage ein: "Ja, es gibt nach meiner Kenntnis Zuwendungen und Unterstützungen an Vereine, Organisationen und Institutionen" - diese seien jedoch "keinesfalls verwerflich" . Man habe außerdem Flächenanteile für das Industriegebiet "Türnich 3" von RWE "zu marktüblichen Preisen" kaufen können und auch beim Wohngebiet Wahlenpfad mit dem Kohlekonzern kooperiert.

Zum konkreten finanziellen Umfang der Zuwendungen von RWE sowie zu möglichen weiteren Unterstützungen äußerte sich das Büro des Bürgermeisters nicht.

BUND: "Veritabler Skandal"

Dirk Jansen vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND NRW) begleitet die Entwicklungen im Rheinischen Braunkohlerevier seit vielen Jahren. Ihn stört, dass die Rahmenvereinbarung ausgerechnet in den Jahren wirksam war, in denen intensiv um den Hambacher Forst gerungen wurde.



In dieser kritischen Phase habe die Stadt Kerpen durch die Vereinbarung "ganz klar gesagt: wir machen nichts gegen die RWE-Pläne" , so Jansen. "Das ist für mich ein veritabler Skandal" .

Bürgermeister legte Stadtrat fertige Vereinbarung vor

Nach Angaben der Stadt wurde die Rahmenvereinbarung am 07. November 2017 erstmals dem Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung vorgelegt und eine Woche später, am 14. November, vom Rat verabschiedet - ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit.



Im Vorfeld hatte Bürgermeister Spürck den Deal eingefädelt: Er legte dem Stadtrat die schon fertig ausformulierte, vierseitige Vereinbarung vor. Zu diesem Zeitpunkt hatte RWE das Papier bereits unterzeichnet, die Signaturen sind auf den 03. November 2017 datiert.



Spürck lässt mitteilen, er selbst habe die Vereinbarung erst nach dem Stadtratsbeschluss vom 14.11.22017 unterzeichnet. Unabhängig prüfen lässt sich das nicht. Seine Unterschrift trägt kein gesondertes Datum.

Ausschluss der Öffentlichkeit und Schweigepflicht

Im Auftrag des CDU-Bürgermeisters wurde auch die Nichtöffentlichkeit der Sitzung veranlasst. Dies führte dazu, dass die Rahmenvereinbarung sowie der Stadtratsbeschluss dazu für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kerpen verborgen blieben. Den Abgeordneten des Stadtrats - auch denen, die dagegen stimmten - waren dadurch die Hände gebunden. Denn Angelegenheiten aus nicht-öffentlichen Sitzungen unterliegen der Schweigepflicht - ein Verstoß dagegen wäre strafbar.

Lobbycontrol: "Unter demokratischen Gesichtspunkten nicht tragbar"

Die Lobbyismus-kritische Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol verurteilt diese Geheimhaltung: "Die Bürgerinnen und Bürger wissen nicht, dass Entscheidungen zugunsten von RWE getroffen werden, weil die Stadt dafür im Gegenzug 'Hilfestellungen' erhält" , teilt Nina Katzemich mit. "Unter demokratischen Gesichtspunkten ist das eigentlich nicht tragbar" , kritisiert sie.

Die Stadt Kerpen sieht das anders: "In den Beratungen wurden auch wesentliche Grundlagen, Strategien und Geschäftsmodelle vorgelegt bzw. diskutiert. Darin ist die Nichtöffentlichkeit begründet" , heißt es in einer Stellungnahme.

(Nichtöffentliche Stadtratssitzungen sind) "der rechtskonforme und anerkannt übliche Weg einer Beratung und Beschlussfassung in jeder Kommune, um die eigene Verhandlungsposition nicht zu gefährden oder Betriebsgeheimnisse Dritter offen zu legen." Stadt Kerpen

Hatte der Vertrag Auswirkungen auf den Tagebau-Verlauf? Stadt schweigt

Die Verständigung, "dass die Weiterentwicklung des Tagebaus von der Stadt Kerpen nicht in Frage gestellt wird" , findet sich gleich auf der ersten Seite der Rahmenvereinbarung. Dies sei das "Grundverständnis" der "konstruktiven Partnterschaft" zwischen Stadt und Braunkohlekonzern. "Es ist das gemeinsame Verständnis, diese Zusammenarbeit fortzusetzen" , heißt es wenige Sätze später.

Der WDR wollte wissen, welche Auswirkungen auf den Verlauf des Tagesbaus die Vereinbarung zwischen der Stadt Kerpen und RWE hatte.