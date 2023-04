Braunkohle-Tagebau: Anwohner wollen Ende der L12 nicht hinnehmen

Die Landesstraße L12 zwischen Keyenberg und Holzweiler soll abgebaggert werden, obwohl die Kohle darunter nicht für die Energiesicherheit gebraucht wird. Das geht aus Zahlen des NRW-Wirtschafts- und Energieministeriums hervor, die dem WDR vorliegen.

"Herber Verlust an Lebensqualität"

Auch der Abraum unter der L12 wird nicht zwangsläufig benötigt. Anwohnerinnen und Anwohner fordern deshalb nun den Erhalt der Landesstraße, da ohne sie ein "herber Verlust an Lebensqualität" für die Menschen vor Ort drohe.

Eigene Berechnungen hat das Land nicht angestellt, es beruft sich auf Zahlen von RWE . Der Konzern betriebt den Tagebau Garzweiler II und fördert dort Braunkohle.

Grenze des Abbauplans und Verlauf der L12

Lediglich 15 bis 20 Millionen Tonnen Braunkohle

Demnach lagern in dem Abbaugebiet, in dem die L12 liegt, nach RWE -Schätzungen gerade einmal 15 bis 20 Millionen Tonnen Braunkohle. Der allergrößte Teil des Materials, nämlich 130 bis 140 Millionen Kubikmeter, ist Abraum - also Bodenschichten ohne nutzbare Rohstoffe. Diese Erdmassen sollen im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen dafür verwendet werden, das große Tagebau-Loch von Garzweiler I zu verfüllen.