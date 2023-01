Drohen jahrelange Prozesse?

Sollten sich die Eigentümer tatsächlich dauerhaft weigern, ihre Grundstücke zu verkaufen, könnten Sie enteignet werden, damit RWE die Flächen für den Braunkohle-Tagebau nutzen kann. Dagegen könnten die Betroffenen klagen.

Im Falle von Lützerath hatte das Oberverwaltungsgericht erst im März 2022 letztinstanzlich entschieden, dass RWE die Ortschaft abbaggern darf. Aus diesem Grund läuft derzeit die Räumung des von Aktivisten besetzten Weilers.

Mit Blick auf die jetzt diskutierten Grundstücke westlich von Lützerath seien in den kommenden Jahren "langwierige und juristisch unsichere Enteignungen" zu befürchten, schlussfolgert die Grünen-Abgeordnete Grothus in einer Mitteilung. Sie fordert eine Neuplanung des Tagebaus und einen Stopp der Räumung von Lützerath. Gegenüber dem WDR sagte Grothus, bei den Grundstücken, die RWE noch nicht gehören, handele es sich um Ackerflächen.

Der grüne NRW-Justizminister Benjamin Limbach hält das für nicht gerechtfertigt. Das Gebiet, das im Moment geräumt wird, gehöre schon RWE und der Konzern habe das Recht, auch die fehlenden Flächen zu nutzen, sagte Limbach im Deutschlandfunk: "Insofern sehe ich da nicht, dass man diese Flächen nicht in Anspruch nehmen kann."

Grüne Ministerin wäre zuständig

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seine Stellvertreterin Mona Neubaur (Grüne)

Besonders heikel: Eine mögliche Enteignung fiele in die politische Zuständigkeit des Energieministeriums, das die Grüne Mona Neubaur leitet. In ihrer Partei brodelt es seit Beginn der Räumung in Lützerath zunehmend. Ihre Grüne Landespartei hatte vergangenes Jahr in ihrem Wahlprogramm beschlossen, sich "für die Abschaffung von Zwangsumsiedlungen und Enteignungen für Kohle" einzusetzen. Auch die Bundesgrünen hatten sich ins Wahlprogramm geschrieben: "Niemand soll mehr für einen Tagebau sein Zuhause verlassen müssen." Falls nun künftig neue Enteignungen für Braunkohle nötig werden, würde das ihre Partei wohl weiter in Aufruhr versetzen.