Strukturwandel im Kohlerevier: Was kommt nach Lützerath?

Dass das Dorf Lützerath doch noch abgerissen wurde, hatte die schwarz-grüne Landesregierung mit einem früheren Ausstieg aus der Braunkohle gerechtfertigt. Als guten Deal für den Klimaschutz hatte die grüne NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur diese Einigung immer wieder verteidigt.

Umso entscheidender ist jetzt die Frage: Wie geht es nach Lützerath weiter in Sachen Klimaschutz? Und da sieht es für Landesregierung derzeit überhaupt nicht gut aus - zumindest aus Sicht der Umweltverbände Nabu und BUND. Auf einer Pressekonferenz zum "Strukturwandel im Rheinischen Revier" , den sie gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft NRW am Dienstag in Düsseldorf gaben, klang Enttäuschung durch.