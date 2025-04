Wie viel NRW steckt im Merz-Kabinett?

Nach der verlorenen Bundestagswahl 2021 war es still geworden um den ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten und CDU -Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Doch in den vergangenen Wochen äußerte er sich vermehrt zu außenpolitischen Themen, reiste gar mit Noch-Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Syrien - und heizte so Gerüchte an, er könne im Kabinett von Friedrich Merz neuer Außenminister werden.

Keine Verkehrsministerin aus NRW

Auch NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) wurde in Berlin schon als mögliche Ministerin gehandelt - auch wenn sie derartige Ambitionen stets von sich wies. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) war ebenfalls im Gespräch. Einige sahen ihn schon als Nachfolger von Karl Lauterbach ( SPD ) nach Berlin ziehen, nachdem klar war, dass die CDU das Gesundheitsministium bekommen würde.

Doch aus all dem wurde nichts. Als der designierte Kanzler Friedrich Merz am Montag die Kabinettsliste der Union bekanntgab, fehlten dort die Namen Laschet, Laumann und auch Scharrenbach.