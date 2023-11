"Absolut fassungslos": So kaputt war die Rahmedetalbrücke wirklich

Prüfungen blieben ohne Konsequenzen

SPD-Abgeordneter Gordan Dudas

Dabei wurde die Rahmedetalbrücke, wie vorgeschrieben, regelmäßig überprüft. Am Montag sagte ein Bauingenieur aus, der 2005, 2011 und 2017 die Hauptprüfung für den Landesbetrieb Straßen.NRW durchgeführt hatte. Die Wasser- und Korrosionsschäden stellte auch er fest - doch daraus folgte offenbar nichts. So verwies der Mann darauf, dass er nur für die Prüfung zuständig gewesen sei und Empfehlungen für Instandsetzungen abgegeben habe. Ob darauf auch konkrete Arbeiten an der Brücke folgten, habe nicht in seinem Verantwortungsbereich gelegen. Dazu könne er nichts sagen. Ein entsprechendes Controlling sei erst nach den Vorgängen um die Rahmedetalbrücke eingeführt worden.