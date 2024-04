Wie so oft im PUA: Erinnerungslücken

Geladen waren am Montag zwei wichtige Ex-Mitarbeiter des NRW-Verkehrsministeriums: der ehemalige Abteilungsleiter im Bereich Straßeninfrastruktur und sein Stellvertreter. Der erste, Winfried Pudenz - mit 67 Jahren mittlerweile pensioniert - konnte sich an viele Zusammenhänge nicht mehr erinnern. Auch zahlreiche Emails zum Beispiel aus dem Landesbetrieb Straßen.NRW, in denen es um die Dringlichkeit eines Neubaus ging, konnte Pudenz nicht mehr einordnen.

Immer wieder versuchte er zu erklären, dass Zeitpläne bei solchen Projekten sehr dynamisch seien, Termine oft nicht planbar. Auch war offenbar lange unklar, ob es für einen Neubau ein zeitaufwändiges Planfeststellungsverfahren geben müsse oder nicht.

Auch Pudenz' Stellvertreter, Michael Heinze, bemühte sich darzustellen, wie viele Unwägbarkeiten bei einem Brückenneubau die Zeitplanungen immer wieder verändern können: Plötzlich werde eine seltene Fledermaus entdeckt, Mitarbeiter würden krank, dann stellten sich Grundstückseigentümer quer, die für das neue Bauwerk Flächen abgeben sollen.

War der Minister informiert?

Immer wieder wollten die Abgeordneten wissen, ob dem ab Sommer 2017 amtierenden Verkehrsminister Hendrik Wüst klar gewesen sein musste, dass die Brücke marode ist - und dass sich der einst für 2019 geplante Neubau weiter verschieben würde. Heinze berichtete von wöchentlichen Treffen der zuständigen Abteilungen mit dem Minister, bei denen abgefragt worden sei, "ob sich ein neues Problem aufgetan habe, von dem die Hausspitze Kenntnis haben muss ". Im Zweifel seien " Balkendiagramme ", die den weiteren Ablauf visualisierten, eben abgeändert worden, so Heinze.