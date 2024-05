Zurückgehaltene Details und Falschaussagen?

Die Opposition wirft der Landesregierung vor, das Parlament bezüglich der Entwicklungen in diesem Fall nicht aktiv informiert zu haben. Erst durch viele Nachfragen seien später weitere Einzelheiten bekannt geworden.

Einer der unterlegenen Bewerber habe im Dezember 2023 eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben, in der er der Landesregierung vorwarf, vor dem Oberverwaltungsgericht " falsch vorgetragen " zu haben. Justizminister Limbach habe dem Parlament außerdem in zahlreichen Sitzungen nicht den Tatsachen entsprechende Informationen weitergegeben.

SPD und FDP hatten deshalb in der Vergangenheit bereits den Rücktritt von Limbach gefordert.

SPD: Kein Zweifel an Gerichtsentscheidungen

In der Debatte am Donnerstag im Landtag stellte Sven Wolf von der SPD klar: Der Untersuchungsausschuss habe nicht das Ziel, die Rechtmäßigkeit der Gerichtsentscheidungen prüfen. Vielmehr sollten Fragen geklärt werden: "Gab es eine Vorfestlegung auf politischer Ebene? Hat die Landesregierung in dem Verfahren vor den Gerichten und gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit wahrheitsgemäß vorgetragen?"

" Wir haben als Parlament die Pflicht, die Regierung zu kontrollieren" , rief Wolf, statt klarer Antworten aber seien "immer neue Fragen " entstanden.

Auswahlverfahren transparent?

FDP-Mann Werner Pfeil erklärte, es gehe darum, " aus den zahllosen Puzzleteilen" , die in Aktuellen Stunden, Befragungen und Einzelaussagen entstanden seien, die Frage zu beantworten: " War das Auswahlverfahren unvoreingenommen und transparent oder kam die Entscheidung anders zustande?"

Der CDU-Abgeordnete Jörg Geerlings dagegen sprach von "politischem Klamauk " der Opposition, dessen " Krönung " nun der Untersuchungsauschuss sei. SPD und FDP unterstellte er, " den Rechtsstaat umbauen " zu wollen.

Die Grüne Abgeordnete Dagmar Hanses warf der Opposition sogar vor, " hochkarätige Richter für ihre Zwecke zu missbrauchen ", das sei "peinlich und unangenehm " - und ein Zeichen des " Überlebenskampfes " der Parteien SPD und FDP.

Ausschuss mit elf Abgeordneten

Zum Ende der Debatte beschloss der Landtag, wie erwartet, die Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschuss "OVG-Besetzung". Der Ausschuss soll sich demnach "ein Gesamtbild über mögliche Versäumnisse, Fehleinschätzungen und Fehlverhalten der Landesregierung " machen.