OVG-Entscheidung: Grünes Licht für Limbach-Kandidatin

NRW -Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) stand wegen der umstrittenen Personalentscheidung stark unter Druck: Das Verwaltungsgericht Münster hatte ihm bei dem Besetzungsverfahren vorgeworfen, " rechtswidrig " und " manipulativ " gehandelt zu haben. Ähnlich urteilte das Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Das wollte Limbach von der nächsthöheren Instanz klären lassen, also dem Oberverwaltungsgericht ( OVG ) in Münster. Das gab am Freitag bekannt, dass es der Beschwerde von Limbach stattgegeben hat. Die seit Mitte 2021 vakante Präsidentenstelle darf mit der ausgewählten Bewerberin besetzt werden.

Begründung des OVG

Das höchste Gericht in NRW schreibt zur Begründung, dass es keine Anhaltspunkte für die Manipulation des Bewerbungsverfahrens sieht. Insbesondere bestünde für die Annahme des Verwaltungsgerichts Münster, der Minister habe das Auswahlverfahren manipulativ gestaltet, " keine belastbaren Anhaltspunkte ".

Auch die Tatsache, dass der Minister während des Auswahlverfahrens jeweils Gespräche mit den Antragstellern geführt hat, " ist nicht geeignet, die Annahme einer Manipulation des Bewerbungsverfahrens oder einer Voreingenommenheit des Ministers zu begründen ". Derartige informelle Gespräche seien " nicht unüblich und belegen auch bei Äußerung einer Voreinschätzung keine Vorfestlegung ".