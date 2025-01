Trübe Aussichten für NRW-Industrie

Ralf Stoffels‘ Blick geht nach draußen: Vor dem Fenster wirbeln Schneeflocken durch die kalte Luft, der Himmel ist grau. Aus Südwestfalen sei er pünktlich zur Pressekonferenz nach Düsseldorf gekommen, weil er früher losgefahren sei. Und wenn er sich die Wetterlage draußen anschaue, dann erinnere ihn die an die Wirtschaftslage – die sei nämlich genauso trüb. Und der eine oder andere werde nicht durch den Verkehr kommen. Ähnlich sehe es bei Unternehmen aus. Es gebe eine steigende Zahl an Insolvenzen.

Ralf Stoffels, Präsident der IHK-NRW

Dabei, so der nordrhein-westfälische IHK -Präsident, möchte man doch eigentlich optimistisch in ein neues Jahr starten. Das falle aber nicht leicht, denn für viele Unternehmer gelte der Spruch: Was man im ersten Vierteljahr nicht schafft, das holt man im Rest des Jahres nicht auf. Frühestens zur Jahresmitte sei mit einer wirtschaftlichen Belebung zu rechnen.