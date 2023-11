Affäre Limbach: Justizminister Limbach gerät durch Zeitungsbericht stärker unter Druck

Schon seit Wochen steht Benjamin Limbach wegen der Besetzung für eines der höchsten Richterämter des Landes unter Druck. Es geht um den Posten des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts in Münster. Damit eine andere Bewerberin noch an dem Verfahren teilnehmen konnte, stoppte es Limbach kurz nach Amtsantritt der schwarz-grünen Landesregierung.

Zwei Verwaltungsgerichte hatten dem Minister bereits bescheinigt, dass er das Verfahren auf diese Art nicht neu hätte aufrollen dürfen. Der Fall liegt nun in der nächsten Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster - pikanterweise genau dem Gericht, um dessen Chefposten es geht. Die Opposition von SPD und FDP hatten in dem Zusammenhang schon vor einiger Zeit Limbachs Rücktritt gefordert.

Brisante Gespräche mit Bewerbern

Die Gespräche, von denen die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" (WAZ) jetzt berichtet, könnten diese Forderungen nun wieder aufkommen lassen. Limbach persönlich habe zwei Kandidaten zum Rückzug ihrer Bewerbungen bewegen wollen, schreibt die Zeitung. Dies wäre in einem solchen Verfahren ein mehr als ungewöhnlicher Vorgang.