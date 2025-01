SPD-Sozialpolitiker Rudolf Dreßler ist tot

Der langjährige sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Rudolf Dreßler ist gestorben. Dies teilte die nordrhein-westfälische SPD am Donnerstag mit. Der gebürtige Wuppertaler wurde 84 Jahre alt. Der Sozialpolitiker hatte 20 Jahre im Bundestag gesessen. Von 2000 bis 2005 war er deutscher Botschafter in Israel.

Achim Post und Sarah Philipp, die beiden Landesvorsitzenden der SPD , teilten mit: "Wir trauern in Respekt um einen hochgeschätzten, meinungsstarken und tatkräftigen Genossen, der den Kampf für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der SPD über Jahrzehnte geprägt hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen."

Gegenspieler von Norbert Blüm

Von 1980 bis 2000 gehörte Dreßler dem Bundestag an. In der langen Ära von Bundeskanzler Helmut Kohl ( CDU ) war Dreßler der wohl bekannteste Sozialpolitiker der SPD. Im Bundestag in Bonn lieferte er sich zahllose Rededuelle mit dem damaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm (CDU) zu Themen wie Arbeitnehmerrechten, Rente und Gesundheit.

Der gelernte Schriftsetzer Dreßler führte viele Jahre lang die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Er war unter anderem Vize-Chef der SPD-Bundestagsfraktion und Mitglied im Parteipräsidium der SPD. Von 1986 bis 1996 war er zudem Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Wuppertal.

Kein Ministerposten unter Schröder

Als die Sozialdemokraten 1998 wieder an die Regierung kamen, wurde nicht Dreßler Bundesarbeitsminister, sondern der Gewerkschafter Walter Riester. Dreßler galt als scharfer Kritiker der Hartz-Reformen, die Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gegen innerparteilichen Widerstand und Proteste der Gewerkschaften durchsetzte.