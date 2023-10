NRW-Polizei: Die Software, die fast fünf Jahre zu spät kommt

"Softwareentwicklung ein Jammerstück"

Im NRW -Landtag sind all diese Vorgänge bisher nie Thema gewesen. "Der Minister neigt dazu, aus solchen Dinge eine Black-Box zu machen" , kritisiert der FDP -Abgeordnete Marc Lürbke, "hier geht es um die Frage, wie unsere Polizei arbeiten kann, wie wir sie unterstützen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch öffentlich darüber diskutieren."