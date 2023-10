Warum die NRW-Polizei Nachwuchs bei der Bundeswehr sucht

Rund 200 aktive Soldaten oder ehemalige Soldaten interessieren sich bislang für den Start als Polizeianwärter im September 2024. Die Polizei geht davon aus, dass diese Zahl noch deutlich steigen wird. Sie will auch mit Soldaten werben, die nun auf Streife gehen – und das so gut finden wie Florian P.: "Bei der Polizei ist man quasi direkt am Bürger. Und da hat das Handeln direkte Auswirkungen, was man auch direkt sieht." Eine ganz andere Perspektive als die im militärischen Sicherheitsbereich.