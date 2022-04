Ausbildung bei der Polizei jetzt auch ohne Abitur

Eigentlich hat die Polizei in NRW kein wirkliches Nachwuchsproblem. Zwar fehlen Polizeikräfte, weil viele Ältere gerade in Rente gehen und sich die Stellen nicht ad hoc neu besetzen lassen. Doch nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei NRW (GDP NRW) steigt die Zahl der Bewerber derzeit jedes Jahr. Für die jährlich rund 2.750 Ausbildungsstellen an der Polizeihochschule gab es zuletzt mehr als 10.000 Bewerbungen.

Voraussetzung ist allerdings ein Abitur oder die Fachhochschulreife. Wer das nicht mitbringt, dem blieb bislang die Polizeilaufbahn verschlossen. Diese Hürde will die Landesregierung jetzt abbauen. Mit dem "Schulversuch Fachoberschule Polizei" soll der Weg in den Polizeidienst vereinfacht werden: Auch Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Schulabschluss können ab Mitte dieses Jahres eine Ausbildung bei der Polizei beginnen.

Ein Jahr Praxis, dann Berufskolleg

Sie findet nicht an der Polizeihochschule statt, sondern an bislang elf teilnehmenden Berufskollegs quer durch NRW. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) und Innenminister Herbert Reul (CDU) stellten das Projekt am Mittwoch in Düsseldorf vor.

Voraussetzung ist der mittlere Schulabschluss oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Die Ausbildung bis zur Fachhochschulreife dauert zwei Jahre. Im ersten Jahr - also in der Jahrgangsstufe 11 - ist ein einjähriges Praktikum in einer Kreispolizeibehörde vorgesehen. Dazu gehören beispielsweise Wachdienste und Streife, aber auch Verwaltungsarbeit.

Die Jahrgangsstufe 12 besteht ausschließlich aus Unterricht am Berufskolleg und schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab. Wer das geschafft hat, kann sich an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung für das dreijährige Polizeistudium bewerben.