Polizei will hunderte Beamte zu Drohnenpiloten ausbilden

Bislang gibt es laut Landesamt 200 sogenannte Fernpiloten für Drohnen. So gibt es bisher Drohnenpiloten bei Hundertschaften, Tatortuntersuchungsteams, Verkehrsunfallexperten und Spezialeinsatzkommandos. Ein Team besteht immer aus dem Piloten oder der Pilotin und einem "Luftraumbeobachter" .

Reul: Wichtig beim Verfolgen von Tätern

Innenminister Herbert Reul (CDU)

Für NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sind Drohnen wichtig unter anderem beim Verfolgen von Tätern, bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen oder der Suche nach Vermissten. "Das Fliegen damit will jedoch gelernt sein, denn der Qualitätsanspruch an die Fernpiloten etwa bei der Tatortvermessung, bei der Bereitschaftspolizei oder den Verkehrsunfallaufnahme-Teams ist hoch" , so Reul. Deshalb suche man aktuell Trainer, die künftig weitere Polizisten im Umgang mit den Fluggeräten schulen.

Noch sei der Einsatz von Drohnen etwas Besonderes, sagte der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens. Die Technik erreiche aber den polizeilichen Alltag. Bei Demonstrationen müsse man den Einsatz genau prüfen - rechtlich und auf Verhältnismäßigkeit.

Auf Versammlungen muss über Drohnen-Einsatz informiert werden

Durchaus kritisch sieht der Bochumer Kriminologe Thomas Feltes, wie der Drohnen-Einsatz der Ordnungshüter erfolgt. Das Problem sei, dass bisher "in vielen Fällen " die Vorschriften zum Drohnen-Einsatz "nicht eingehalten werden" , sagte Feltes.

Kriminalwissenschaftler Thomas Feltes