Studie: Braunkohle unter Lützerath nicht benötigt

Kohleausstieg im Jahr 2030 als Frist für Berechnungen

Das Autorenteam besteht aus Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg, der Technischen Universität Berlin und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin (DIW). Zusammengeschlossen haben sie sich als "CoalExit Reasearch Group".

Bei ihrer Analyse haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neben dem erwarteten Mehrbedarf an Kohle auch berücksichtigt, dass die Bundesregierung in ihrem Osterpaket den beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien beschlossen hat. Auch ist in den Prognosen der vorgezogene Kohleausstieg für das Jahr 2030 berücksichtigt. Diesen hatten CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben.