Schwarz-Grün will Solarpflicht in NRW: Was bedeutet das konkret?

Als am Donnerstag der Koalitionsvertrag für die künftige NRW -Regierung von CDU und Grünen präsentiert wurde, dürfte so manch ein Hausbesitzer hellhörig geworden sein. Denn bei Schwarz-Grün ist von einer Solarpflicht die Rede. Muss jetzt also bald auf jedem Dach in NRW eine Photovoltaikanlage errichtet werden?

So weitreichend sind die Pläne der neuen Koalition nicht. Doch für den ein oder anderen lohnt es sich dennoch, genauer hinzuschauen, was sich die beiden Parteien vorgenommen haben. Ganz wichtig ist das Wort " schrittweise " im Koalitionsvertrag. Die Solarpflicht kommt also nicht auf einen Schlag, sondern in mehreren Etappen:

Los geht es ab Januar 2023 für alle neuen öffentlichen Liegenschaften.

für alle neuen öffentlichen Liegenschaften. Ab Januar 2024 gilt die Solarpflicht dann für alle gewerblichen Neubauten. Wird also ein neuer Supermarkt gebaut, muss auf das Dach eine Photovoltaikanlage.

gilt die Solarpflicht dann für alle gewerblichen Neubauten. Wird also ein neuer Supermarkt gebaut, muss auf das Dach eine Photovoltaikanlage. Wenn ab Juli 2024 das Dach einer kommunalen Liegenschaft saniert wird, muss auch eine Solaranlage verbaut werden.

das Dach einer kommunalen Liegenschaft saniert wird, muss auch eine Solaranlage verbaut werden. Für all diejenigen, die sich ein neues Haus bauen, wird der Januar 2025 entscheidend. Dann gilt die Solarpflicht auch für private Neubauten.

entscheidend. Dann gilt die Solarpflicht auch für private Neubauten. Die letzte Etappe ist der Januar 2026. Ab dann greift die Solarpflicht auch, wenn das Dach eines privaten oder gewerblichen Gebäudes umfassend saniert wird.

Das bedeutet also: Nur wer ein neues Haus baut oder sein Dach erneuert, muss in ein paar Jahren an die Solarpflicht denken. Steht das Gebäude schon und es muss auch nicht saniert werden, kann natürlich freiwillig auf Solar gesetzt werden - aber es muss nicht.