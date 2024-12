In NRW laufen die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl

WDR 5 Westblick - aktuell. . 01:06 Min. . Verfügbar bis 23.12.2025. WDR 5.

Rund 12,6 Millionen Wahlberechtigte dürfen bei der bevorstehenden Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen ihre Stimme abgeben. Das sind 21 Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland, wie Landeswahlleiterin Monika Wißmann zwei Monate vor dem geplanten Wahltermin in Düsseldorf mitteilte. Antje Passenheim

Audio Download .