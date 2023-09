SPD fordert kostenlosen ÖPNV für alle unter 18

Der SPD -Opposition im Landtag geht dass noch nicht weit genug. "29 Euro für Schülerinnen und Schüler und 39 Euro als Sozialticket sind keine Lösung für einen Großteil der Betroffenen" , heißt es in einem Antrag der SPD-Fraktion. Sie fordert deshalb ein "Solidarticket" für 29 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialhilfeleistungen sowie gänzlich kostenfreie Tickets für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende sollen nach dem Willen der SPD ebenfalls ein vergünstigtes Ticket für 29 Euro erhalten können.

Jobtickets auch für Landesbeschäftigte?