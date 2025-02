Die schwarz-grüne Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie sich für "eine Minimierung von Atomtransporten" einsetzen will. Weiter heißt es dort: "Im Fall der in Jülich lagernden Brennelemente bedeutet dies, dass wir die Option eines Neubaus eines Zwischenlagers in Jülich vorantreiben." Es ist die Lösung, die auch von mehreren Umweltschutzverbänden wie BUND NRW oder "Ausgestrahlt" favorisiert wird. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP), deren Beschäftigte die Route sichern müssten, hatte die Transporte als "unverhältnismäßig" bezeichnet.

Ministerium: "Mittel für Flächenerwerb zur Verfügung gestellt"