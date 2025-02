Jedoch bedeutet dies auch die Änderung der Kostenträger und die Prüfung obliegt damit in Teilen dem Bauministerium. Bei diesen Prüfungen soll es nach WDR-Informationen ebenfalls zu Auffälligkeiten gekommen sein. " Einen Austausch zwischen den Kabinettsmitgliedern gab es nicht ", antwortet die Staatskanzlei auf die Frage, ob sich Bauministerin Scharrenbach und Ministerpräsident Laschet oder sein Nachfolger Hendrik Wüst (alle CDU) zumindest darüber mal verständigt hätten.

Eine Leuchte für den Kabinettssaal und die Messingschränke

Auch verweisen die internen Prüfer des BLB auf Umsetzungen, die im Zusammenhang mit Nutzerwünschen stehen könnten und kurios wirken. Vor allem eine Leuchte im Kabinettssaal spielt hier eine größere Rolle. Im August 2020 billigte der Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), die " Beschaffung einer fahrbaren Pendelleuchte über dem Kabinettstisch ". Die solle als Arbeitslicht dienen, gleichzeitig aber auch einen " uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm sowie das Kunstwerk an der gegenüberliegenden Wand erlauben ". Kostenpunkt der Sonderanfertigung: 90.000 Euro.

Am Ende konnte die Lampe so aber doch nicht installiert werden; eine andere Fabrikation wurde verbaut - zur Hälfte des Preises. Die Staatskanzlei spricht in ihrer Antwort an den WDR davon, dass so die Kosten so drastisch reduziert werden konnten. Die finale Entscheidung gegen die Lampe fiel im Juli 2022; da hieß der Ministerpräsident längst Wüst und nicht mehr Laschet.

Der BLB selber notiert bei der Kabinettsleuchte noch weitere Auffälligkeiten. So wurde bei der (letztlich erfolglosen) Lampenplanung auch ein Nutzerwunsch notiert, wonach zwei Schrankfächer mit Messing ausgekleidet werden sollten. " Es fehlte jeglicher Bezug zum Hauptauftrag ", notieren die BLB-Prüfer und nennen ihn " absurd ". Man könne am Ende jedoch nicht überprüfen, ob es sich um einen tatsächlichen Nutzerwunsch gehandelt habe, da dieser von jemand Drittem bei den Planungen erwähnt wurde. Die Staatskanzlei spricht von " einer Planung des Architektenbüros ". Wodurch sich die Frage ergibt, inwiefern die Architekten teilweise auf eigene Faust handelten.

Kosten insgesamt schwer zu ermitteln