Nach Information aus dem NRW-Verkehrsministerium wird zurzeit eruiert, wie hoch die Kosten tatsächlich sein könnten. Das Ergebnis soll Anfang September vorliegen. Doch schon vorab erwarten die Länder von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine feste Zusage, dass der Bund auch mitbezahlt, wenn das Ticket mehr kosten sollte. Doch die genau diese Zusage will Wissing nicht geben.

Brandbrief aus NRW: "Klarheit" bis Oktober

Ende Juli hatte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne), zurzeit auch Vorsitzer der Verkehrsministerkonferenz, einen Brief an Wissing geschrieben. Der Brief liegt dem WDR vor. "Spätestens bis Oktober", mahnt Krischer in dem Brief an, müsse "Klarheit über den Preis und die Finanzierung des Deutschlandtickets herrschen".

Mit Nachdruck fordert der grüne Verkehrsminister, der Bund solle sich bereits jetzt zu seiner "Nachschusspflicht" bekennen - selbst, wenn das Ticket am Ende gar nicht mehr als drei Millarden Euro koste. Ohne dieses Bekenntnis sähen die Länder die Durchführung des Deutschlandtickets "ernsthaft gefährdet".