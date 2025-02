SPD-Fraktionschef Ott nach Wahlniederlage kämpferisch

Die NRW- SPD will offenbar selbstbewusst und kämpferisch in mögliche Koalitionsverhandlungen mit der CDU gehen. Das hat Jochen Ott, Fraktionsvorsitzender der SPD im Düsseldorfer Landtag, deutlich gemacht. Trotz aller Enttäuschung über das Wahlergebnis betonte er am Dienstag: "Aufgeben steht uns nicht zu." Stattdessen müsse sich die SPD programmatisch und organisatorisch erneuern - und auch ihr Profil schärfen.

Kommunale Entlastungen im Fokus

Ott: "Brauchen anständige Altschuldenregelung"