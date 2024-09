NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) hat drei Wochen nach dem islamistischen Anschlag in Solingen den Landtag unterrichtet. Er präsentierte am Mittwoch ein Maßnahmen-Paket zu den Punkten Migration, Sicherheit und Prävention. Wüst sprach von einer doppelten Zäsur in Deutschland durch den Anschlag in Solingen und die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Darum habe sich die schwarz-grüne Landesregierung auf diese Punkte verständigt.

Die Maßnahmen im Einzelnen

Die Migration sei eine globale Herausforderung, Deutschland stehe " wegen seiner Lage und seiner Stärke " im Fokus, sagte Wüst. Die irreguläre Migration stelle ein großes Problem dar, die Belastungsgrenze der Gesellschaft sei an vielen Stellen erreicht. Folgende Maßnahmen kündigte der Ministerpräsident an:

Stärkung des Landes-Verfassungsschutzes

Erleichterung bei Datenaustausch zwischen den Behörden

Ausweitung der Quellen- und Telekommunikationsüberwachung

Ausweitung der Zuständigkeit der fünf Zentralen Ausländerbehörden

Absenken der Altersgrenze für die Überwachung auf 14 Jahre

stärkerer Einsatz von KI, zum Beispiel zum Identifizieren von seltenen Sprachen und Dialekten

Schaffung einer Koordinierungsstelle für Radikalisierungsforschung

Stärkung des Opferschutzes

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Bund und Ländern, um den Gebrauch von Alltagsgegenständen zu regulieren

Einrichtung von drei weiteren Asylkammern bei den Verwaltungsgerichten

Bau einer zweiten Abschiebehaftanstalt

Verlust des Schutzstatus für Flüchtlinge, die ohne Notwendigkeit in ihre Heimatländer reisen und Verhängung einer Wiedereinreisesperre

Prävention gegen Radikalisierungen soll in Schulen, Flüchtlingsunterkünften und Justizvollzug gestärkt werden

Opposition sieht Missachtung des Parlaments

Der SPD -Fraktionsvorsitzende Jochen Ott ergriff als Oppositionsführer unmittelbar nach dem Ministerpräsidenten das Wort. Er wolle die Einzelmaßnahmen prüfen - und hätte sich als Abgeordneter gerne vor der Debatte damit auseinandergesetzt, beklagte der Sozialdemokrat. "Das ist eine schwere Missachtung des Parlaments."