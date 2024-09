Haushaltsplan 2025: Rekordausgaben und Rekordmiese

Innere Sicherheit

Um "mehr Sicherheit in den Städten und Gemeinden zu schaffen" , hat das Land weiterhin das Ziel, jährlich 3.000 neue Polizeikräfte einzustellen.

Im Bereich der Justiz sind Kürzungen vorgesehen. Deutlich weniger Geld - mehr als 21 Millionen Euro minus - ist künftig ausgerechnet für die Ausbildung von Nachwuchskräften vorgesehen. Dabei beklagen Staatsanwaltschaften und Richterbunde seit Jahren einen dramatischen Personalmangel.

Die Neue Richtervereinigung ( NRV ) berichtet von einem " Brandbrief ", in dem Gerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte im April NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) warnten: Die geplanten Einsparungen gefährdeten die Arbeitsfähigkeit der Justiz und damit das Funktionieren des Rechtsstaats ernsthaft. Der Appell sei bislang ungehört geblieben

Angesichts der angekündigten dramatischen Einsparungen im Justizhaushalt könne es außerdem künftig häufiger zu IT-Ausfällen in NRW kommen, warnte die NRV . Das für eine stabile IT-Infrastruktur notwendige Geld stehe nicht mehr zur Verfügung.

Familie und Kinder

Alltagshelfer: Programm läuft weiter

Frühkindliche Bildung soll insgesamt mit 5,6 Milliarden Euro finanziert werden. Bezahlt werden davon unter anderem die Alltagshelfer in den Kitas und das Sprach-Kita-Programm - beides zusammen mit 178 Millionen Euro. Für den Bau von neuen Kitas werden die Ausgaben deutlich erhöht: Um 85 Millionen auf insgesamt 200 Millionen Euro.

Unterstützung der Kommunen

Mehr als jeder dritte Euro aus dem Landeshaushalt geht laut Landesregierung an die Kommunen: Rund 15,7 Milliarden Euro im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes plus weitere Zuweisungen von über 20 Milliarden. Ein Batzen von 250 Millionen Euro wird 2025 in die Ablösung der Altschulden vieler Kommunen gehen - "unabhängig davon, ob der Bund sich an der Entschuldung der Kommunen beteiligt" , denn hier wartet das Land auf Rückmeldung vom Bund.

Städtetag und Städte- und Gemeindebund hatten vor wenigen Wochen eine deutlich bessere Finanzausstattung der Kommunen angemahnt. Dazu müssten die Zuweisungen im Gemeindefinanzausgleich erhöht und der Verbundsatz auf 25 Prozent angehoben werden. Der Verbundsatz ist der Anteil der Kommunen an dem Geld, das das Land über Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Grunderwerbsteuer einnimmt. Aktuell liegt dieser Anteil in NRW bei 23 Prozent. Kommunalministerin Scharrenbach hatte eine Erhöhung aber bereits abgelehnt.