Beten in der Schule?

Seit Monaten beobachten die Schulleitungen der Neusser Schulen ein verstärktes Bedürfnis seitens vor allem muslimischer Schülerinnen und Schüler, ihre religiöse Zugehörigkeiten nach außen offensiv deutlich zu machen, berichtet Achim Fischer, Sprecher der Gesamtschulleitungen der Stadt Neuss.

Schüler als "Scharia-Polizei" im Januar

„Es muss klare Regeln geben“ , so Fischer. Man rede immer über die Konfliktlinie zwischen Grundrechten und Ausübung der Grundrechte und deren Grenzen in der Schulpflicht und im Schulgesetz. Deshalb haben sich die elf Schulen auf eine einheitliche Linie verständigt: Keine Gebetsräume soll es an ihren Schulen geben. Ihre Argumentation: Dann müsse man für alle Religionen so einen Raum einrichten und das sei nicht umsetzbar.

Schulen fühlen sich allein gelassen