NRW-Schulausschuss debattiert Scharia-Vorfall an Neusser Schule

NRW-Schulministerin Dorothee Feller

In einem "schleichenden Prozess" hätten die Schüler dann irgendwann versucht, andere Schüler in ihrer Religionsausübung zu beeinflussen und Geschlechtertrennung herzustellen. Die Schule habe daraufhin innerschulische Maßnahmen getroffen, wie zum Information und Stärkung der Schüler und Lehrkräfte. Außerdem wurden Behörden wie das Ministerium informiert.

Das Verhalten der Schüler in Zusammenhang mit dem Begriff "Scharia-Polizei" zu bringen, würde aber aus Sicht der Neusser Schule den Sachverhalt in keinster Weise treffen. Grundsätzlich fühlt sie sich in der Öffentlichkeit auch falsch dargestellt und meint, eigentlich eine funktionierende Gemeinschaft zu sein.

Staatsschutz wegen Scharia-Schüler eingeschaltet

Christian Blex von der AfD reichten die Ausführungen nicht. Er hätte gerne mehr gewusst über das, was an der Schule genau passiert ist und stellte außerdem Fragen zu den Folgen für die Schüler: " Ist zumindest ein schriftlicher Verweis erfolgt? " Oppermann antwortete, dass einer der Schüler für eine Woche vom Unterricht suspendiert worden sei.

"Jeder Extremist ist Mist", sagte Franziska Müller-Rech von der FDP. Sie warnte aber davor, den Vorfall überzubewerten. Eine landesweite Gefährdung der Schulen könne sie nicht erkennen.

Dilek Engin von der SPD forderte, dass sich das Schulministerium noch enger mit dem Extremismus Präventionsprogramm "Wegweiser" zusammenarbeit. Daran hatte sich schließlich auch die Neusser Schule gewandt.