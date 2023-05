Flüchtlingsgipfel mit Scholz: Wüst erhöht den Druck

"Der Bund will sich aus seiner Verantwortungsgemeinschaft verabschieden" , sagte Wüst am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. Angesichts der steigenden Zahlen an Flüchtlingen ist die Rechnung für Wüst einfach: Kämen mehr Menschen, müssten auch mehr Mittel bereitgestellt werden. Dabei gehe es um finanzielle Hilfen für beispielsweise Sprachkurse, zusätzliche Kita-Gruppen und mehr Integrationsleistungen für Familien und Kinder, so der Ministerpräsident.

Weil: "Es gibt Dissens mit dem Bund"

Am Vormittag hatten sich die Länder schon beraten, bevor es später in die Verhandlungen mit dem Bund gehen. Anschließend traten Wüst und Niedersachsens Ministerpräsident Weil gemeinsam vor die Presse. "Es gibt einen unbestreitbaren Dissens mit dem Bund" , so Weil, der sich damit vor allem auf die Frage bezieht, wie Hilfen gezahlt werden sollen. Weil erwartet " Grundsatzdiskussionen" .

Wüst ergänzte: Es gehe nicht um Rechenspiele, alle Parteien müssten ihrer Verantwortung gerecht werden: "Der Bund darf seine Verantwortung nicht weiter an die Kommunen abwälzen." Bundeskanzler Scholz müsse das Thema zur "Chefsache" machen und die Hilfen besser organisieren, auch die Vorbereitung der heutigen Konferenz sei unzureichend gewesen.

Scholz und die Länder beraten am Nachmittag

Seit 15 Uhr beraten Bundeskanzler Scholz und die Länder beim "Flüchtlingsgipfel". Vorab hatten beide Seiten in jeweiligen Papieren klare Forderungen gestellt - die teils weit auseinanderliegen. Es könnte also länger dauern, bis beide Seiten heute zu einer möglichen Einigung kommen.