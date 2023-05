Flüchtlingsgipfel: Bund und Länder ringen hart

Wüst erwartet "langwierige Verhandlungen"

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst

Laut Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) bekommt NRW nach den bisherigen Beschlüssen in diesem Jahr 600 Millionen Euro vom Bund. "Wir geben allein an die Kommunen 1,8 Milliarden Euro weiter. Wir haben Gesamtaufwendungen von 3,7 Milliarden Euro." Er fordert eine "fifty-fifty" -Verteilung der Lasten zwischen Bund und Ländern. Das würde demnach für NRW eine gute Milliarde zusätzlich vom Bund bedeuten. Wüst gibt sich vor dem Gipfel in Berlin "verhalten optimistisch" , erwartet aber "langwierige Verhandlungen" .

Marc Herter, SPD -Interimschef in NRW sagt, der Bund pumpe bereits viel Geld in die Kommunen. Vom Land gebe es dagegen zu wenig Unterstützung, kritisiert der Oberbürgermeister von Hamm. Die Regierung Wüst habe Versprechen nicht eingehalten. So wolle das Land nur die Hälfte der Unterbringungsplätze für Flüchtlinge im Vergleich zu 2015/16 zur Verfügung stellen.

NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul (Grüne) indes fordert den Bund - und damit die Ampel-Regierung, an der ihre Partei beteiligt ist - auf, sich zu bewegen. Sie kritisiert sogar eine "Blockadehaltung" des Bundes und unterstützt die finanziellen Forderungen Wüsts.

Flüchtlingsrat NRW: Ablenken von Versäumnissen

Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW

Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW kann die Forderung von Ländern und Kommunen an den Bund nachvollziehen. Aber dadurch werde auch "von eigenen Versäumnissen abgelenkt" , sagt sie und kritisiert den Abbau von Unterkunftsplätzen für Geflüchtete in NRW. Seit der Flüchtlingskrise 2015/16 sei die Anzahl der Standardplätze auf etwa 20.000 runtergefahren worden.

"Insgesamt haben wir derzeit mit Notunterkünften etwa Platz für 30.000 Menschen. Das Land selbst hat eine Kapazität von 34.500 als Ziel ausgegeben" , sagt Naujoks. In den Kommunen gebe es auch positive Beispiele von Städten wie Haltern, Minden und Wuppertal, die sich vorbereitet haben auf einen möglichen Anstieg der Geflüchtetenzahlen. "Dort kommen Geflüchtete oft in Wohnungen unter – und nicht in Turnhallen" , lobt Naujoks.