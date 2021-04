NRW erlaubt 14 Modellkommunen Corona-Lockerungen

Trotz hoher Infektionszahlen und Warnungen vor vollen Intensivstationen gibt es in einigen Kommunen von NRW bald Corona-Lockerungen. Insgesamt 14 Städte und Kreise wurden vom Land als sogenannte Modellkommunen ausgesucht. Sie dürfen demnächst in zwei Stufen ihr öffentliches Leben zumindest teilweise und im beschränkten Rahmen wieder hochfahren, wie Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Freitag ankündigte.

In der ersten Gruppe, die ab dem 19. April starten darf, sind:



die Stadt Ahaus

die Kreise Coesfeld und Kreis Warendorf

die Stadt Münster

die Stadt Mönchengladbach

der Kreis und die Stadt Paderborn

der Kreis Soest mit Modellprojekten in Soest und Lippstadt

In der zweiten Gruppe, die ab dem 26. April starten darf, sind:



der Kreis Düren

die Stadt Essen

die Stadt Hamm

die Stadt Köln

die Stadt Krefeld

die Stadt Lennestadt

die Stadt Siegen

der Hochsauerlandkreis mit den Städten Schmallenberg und Winterberg

Öffnungen nur mit Inzidenz unter 100

Pinkwart betonte, dass in diesen Kommunen nicht alles wieder möglich sein wird. Stattdessen geht es um vorher festgelegte Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport, Freizeit und Gastronomie.

Auch wird es mit Blick auf die Infektionslage eine Vorgabe geben. Die jeweiligen Kommunen dürfen mit ihren Modellprojekten nur dann starten, wenn bei ihnen die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) unter 100 ist. Wenn der Wert sieben Tage lang über 100 liegt, werden die Projekte beendet - es sei denn, die Kommunen können erklären, waren die Modellprojekte nicht "wesentlich" zum Anstieg beigetragen haben, so Pinkwart.

Im März hatten Bund und Länder bei einer Ministerpräsidentenkonferenz das Modellregionen-Projekt beschlossen. Inzwischen sind die Corona-Neuinfektionszahlen allerdings wieder stark gestiegen. Deshalb gibt es Kritik daran, dass an den Plänen festgehalten wird.