Ungebremst in den Mietnotstand

Ähnlich extrem ist die Entwicklung in Pulheim bei Köln gewesen: Ein Plus von 11 Prozent bei den Mieten. Der Quadratmeterpreis schoss auf über 11 Euro hoch. Weniger stark stiegen die Mieten 2022 in den Großstädten Köln (+5%), Düsseldorf (+5%), Bonn (+6%) und Münster (+5%), aber auch hier war der Anstieg höher als im 10-Jahres-Durchschnitt.

Statt Kaufen oder Bauen wird weiter gemietet

Hauptgrund für die sich zuspitzende Entwicklung ist aus Sicht von Experten, dass sich die Bedingungen für den Wohnungsneubau und den Kauf von Immobilien so stark verschlechtert haben: Stark gestiegene Preise für Baumaterialien und stark gestiegene Zinsen für Kredite. Bauprojekte werden gestoppt oder verschoben.

Prof. Michael Voigtländer, Institut der Deutschen Wirtschaft

"Dadurch verlagert sich jetzt gerade die Nachfrage vom Eigenheimmarkt in den Mietwohnungsmarkt" , sagt Prof. Michael Voigtländer, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Menschen, die zahlungskräftig sind und eigentlich kaufen wollten, würden jetzt also doch weiter mieten: "Das treibt die Mieten gerade an."

Die Mietpreisbremse, die in NRW in 18 Städten gilt, scheint die Entwicklung kaum dämpfen zu können. In der Praxis machen offenbar nur wenige Mieterinnen und Mieter davon Gebrauch – sie müssten ihrem Vermieter dafür nach Einzug nachweisen, dass die Miete mehr als 10 Prozent über dem liegt, was für so eine Wohnung ortsüblich ist.