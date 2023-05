Medikamentenmangel in NRW: Laumann dämpft Hoffnung auf schnelle Besserung

Selten war sich der Landtag so einig: Die Medikamentenversorgung besonders bei Kindern ist aktuell ein Problem - das allerdings nicht von NRW allein gelöst werden kann. "Wir erleben es jetzt, dass Lieferketten, die über Jahrzehnte funktioniert haben, nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben" , erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) in einer Aktuellen Stunde des Landtags.

Dabei begrüßte er, dass der Bund letzte Woche offiziell einen "Versorgungsmangel" bei Antibiotika-Säften für Kinder festgestellt hat. Damit können die Bundesländer nun im Einzelfall von den Vorgaben des Arzneimittelgesetzes befristet abweichen. "Im Übrigen passiert das etwa vier bis fünf Mal im Jahr, dass der Bund davon Gebrauch macht, ohne dass es in einer Zeitung steht" , erklärte Laumann.