Die Versorgungslage bei Arzneimitteln - besonders bei Antibiotika - ist kritisch. Kinder- und Jugendärzte aus mehreren europäischen Ländern appellierten vor wenigen Tagen in einem Brief an ihre Gesundheitsminister, gegen die Knappheit vorzugehen. " Die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen ist durch den Medikamentenmangel europaweit gefährdet. Eine schnelle, zuverlässige und dauerhafte Lösung ist dringend erforderlich", heißt es in dem Schreiben. Noch vor wenigen Jahren sei dieses Szenario unvorstellbar gewesen.

Nun lockern mehrere Bundesländer die Einfuhr-Regeln für nicht zugelassene Antibiotika-Säfte für Kinder - darunter Bayern, Bremen und laut Pressemitteilung auch NRW . Möglich macht das die offizielle Feststellung des Bundesgesundheitsministeriums, dass derzeit ein Versorgungsmangel bei diesen Arzneimitteln bestehe. Doch was bedeutet das Label "nicht zugelassen" eigentlich? Sind die Medikamente deswegen weniger sicher? Wir klären die wichtigsten Fragen: