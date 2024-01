Marode Brücken: SPD fordert Sonderbeauftragten

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) wies die Forderungen auf WDR-Anfrage zurück: " Für die Sperrung einer Autobahnbrücke, für die allein der Bund die Verantwortung trägt, die Landesregierung verantwortlich zu machen, ist schon originell ", sagte er. Dies zeige: "Der SPD geht es nicht um die Sache, sonst würde sie die eigenen Leute aus Berlin in Verantwortung nehmen" , so Krischer, der den Ball für die politische Verantwortung zurückspielte: NRW zahle "heute auch die Zeche einer verfehlten Investitionspolitik aus Zeiten, in denen die SPD im Land und im Bund die zuständigen Minister stellte" , so der Minister.

Sein Haus verweist darauf, dass es im November einen Sanierungsfahrplan für Straßen, Brücken und Tunnel in Landeszuständigkeit vorgelegt hat. In dem sei vorgesehen, dass für 35 Brücken in diesem Jahr ein Ersatzneubau startet. Zur Sperrung von Autobahnbrücken könne man keine Details oder Hintergründe darlegen, weil der Bund zuständig ist.

Sondersitzung des Verkehrsausschusses

Mehr Informationen zur A42-Sperrung wird es voraussichtlich am 17 Januar geben: Da wird auf Initiative der Landesregierung eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses im Landtag zum Thema stattfinden. Auch die Autobahn GmbH soll zu diesem Termin eingeladen werden.