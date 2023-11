Straßeninfrastruktur: Jetzt soll es wirklich besser werden

Es ist ein leidiges Dauerthema in NRW: Viele Straßen und vor allem Brücken sind in miserablem Zustand. Tempolimits wegen Bauschäden oder direkt ganze Sperrungen sorgen seit Jahren für viele Kilometer Stau täglich.

Die Straßeninfrastruktur NRWs sei "in die Jahre gekommen", sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Donnerstag. So hätten allein die knapp 6.800 Brücken im Land ein Durchschnittsalter von 50 Jahren. Ein Drittel der 16.500 Kilometer Straßen seien sanierungsbedürftig.