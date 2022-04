Mallorca-Affäre: Unruhe und offene Fragen nach dem Rücktritt

CDU-Politiker Schramma: Ex-Ministerin eine "Belastung"

Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma ( CDU ) forderte am Montag nun Heinen-Essers kompletten Rückzug. "Sie ist eine Belastung" , sagte Schramma der Deutschen Presse-Agentur. Am Montagabend will der Vorstand der Kölner CDU und die Ratsfraktion mit Heinen-Esser über das weitere Vorgehen beraten.

Kölns Ex-OB Fritz Schramma (CDU)

"Meines Erachtens sollte man jetzt Klartext machen. Dieser Wahlkreis wird dann zwar ohne eine direkte Betreuung sein, das ist nicht schön. Aber erstens zieht sie den Wahlkreis niemals selbst, wenn überhaupt nur über die Liste. Und ich kann mir schlecht vorstellen, wie sie unter diesen Voraussetzungen einen vernünftigen Wahlkampf machen und in den paar Wochen das Vertrauen der Wähler wiedergewinnen will" , wurde Schramma weiter zitiert.

Ex-Umweltministerin als Vielfliegerin

Unterdessen werden neue Details zu den Flügen von Heinen-Esser bekannt. Dem WDR liegen die Flugtickets von und nach Mallorca vom 15. Juli 2021 vor, als die damalige Ministerin wegen der Flut kurz nach Düsseldorf - aber dann am 16. Juli abends wieder zurück nach Palma flog. Zudem liegen die Rückflug-Tickets der Familie vom 25. Juli vor. Demnach ist Ex-Umweltministerin Heinen-Esser Vielfliegerin mit Senator-Status.

Heinen-Esser war am Donnerstag von ihrem Amt zurückgetreten, nachdem bekanntgeworden war, dass sie wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 mit weiteren Regierungsmitgliedern auf Mallorca einen Geburtstag gefeiert hatte. Sie kandidiert - als Kölner Direktkandidatin und auf Platz 6 der Landesliste - weiter für den Landtag, der am 15. Mai gewählt wird.

Scharrenbach massiv in der Kritik

Auch NRW-Heimat- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU , Kandidatin auf Platz 2 der Landesliste) hatte neben weiteren Kabinettskollegen an der Feier auf der Ferieninsel teilgenommen. Ihr tue leid, was für ein Bild entstanden sei, sagte die CDU-Politikerin dem WDR . Die Oppositionsparteien werfen Scharrenbach vor, im Untersuchungsausschuss ihren Mallorca-Aufenthalt verschwiegen zu haben. Sie sei "dienstlich nicht abwesend" gewesen, sondern immer erreichbar gewesen, erklärte Scharrenbach.

In Scharrenbachs Kalenderauszug, der dem WDR-Magazin Westpol vorliegt, kann man allerdings nicht nachvollziehen, wo die Ministerin ihre Amtsgeschäfte wahrnahm. Auch alle anderen Dokumente, die sie dem Untersuchungsausschuss zugeleitet hat, lassen keine Rückschlüsse zu, wann Scharrenbach tatsächlich wo war.

Und die Sache mit dem Stinkefinger

Holthoff-Pförtner flog für ein Wochenende nach Mallorca

Dass Nordrhein-Westfalens Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner ( CDU ) am Berliner Flughafen auf eine Frotzelei des Duisburger SPD -Bundestagsabgeordneten Mahmut Özdemir in aller Öffentlichkeit mit der "Stinkefinger-Geste" reagierte, erscheint in der Affäre schon fast als Kleinigkeit. Beide Politiker bestätigte den Vorfall am Wochenende. Özdemir - parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium - hatte Holthoff-Pförtner, der ebenfalls bei der Geburtstagsfeier auf Mallorca anwesend war, nach dem Boarding gefragt, ob der denn im richtigen Flieger sei.

SPD fragt nach Wüsts Wissen

Die SPD im Landtag will von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wissen, wie und wann genau er von der umstrittenen Feier auf Mallorca erfahren hat. Wüst hatte betont, erst vor ein paar Tagen von Heinen-Essers Feier erfahren zu haben.

Laut Stefan Kämmerling, Obmann der SPD im Flut-Ausschuss, könne das nur bedeuten, dass Scharrenbach und Holthoff-Pförtner dem Ministerpräsidenten nicht die Wahrheit gesagt haben. "Pikant ist dabei zudem, dass mit Holthoff-Pförtner auch noch ein Minister aus der Staatskanzlei direkt in diese Affäre verwickelt ist. Schwer vorstellbar, dass da keinerlei Informationen geflossen sein sollen" , sagt Kämmerling.