Kommentar: Heinen-Esser geht – der Schaden bleibt

Es gibt Fehler von Politikern, die lassen sich nicht mehr durch eine Entschuldigung aus der Welt schaffen. Als Ursula Heinen-Esser am Donnerstagmittag im Landtag vor die Presse trat, war das schon den meisten ihrer Parteikollegen von der CDU klar. Nur der Umweltministerin nicht. Mehr wacker als zerknirscht räumte sie zwar Fehler ein, einen Rücktritt aber lehnte sie ab. Erst Stunden später am Nachmittag kam, was längst hätte passieren müssen - der unausweichliche Rücktritt.