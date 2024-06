Neues Ausmaß im Luxus-Schleuserskandal bekannt

Bestechung in kommunalen Behörden, leerstehende Straßenzüge mit Scheinwohnsitzen, Entsetzen bei kommunalen Politikern. Der Kreis Düren, war einer der ersten Kreise, der rund um die Machenschaften der Luxus-Schleuser in den Fokus geriet. Insbesondere wohlhabende Chinesen sollen dort gegen hohe Summen illegale Aufenthaltstitel erhalten haben. Dahinter steckt ein komplexes Schleuser Netzwerk, an dessen Kopf zwei beschuldigte Kölner Anwälte stehen sollen mit Verbindungen zu Politikern im Land.

Die Rolle der Ausländerbehörde im Kreis Düren ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Im Raum steht der Vorwurf der Bestechung gegen den lokal prominenten und vernetzten SPD -Politiker Jens Bröker. Er soll - gegen Bestechungsgelder - für Aufenthaltstitel in Düren gesorgt haben. Doch wer genau, wusste von den illegalen Aufenthaltsbescheinigungen?