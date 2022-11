Lützerath: Aktivisten glauben an letzte Chance

Zumindest an bedeutungsschweren Worten mangelt es den Aktivisten, die sich für den Erhalt des vom RWE-Kohletagebau Garzweiler bedrohten Ortes Lützerath in Erkelenz einsetzen, nicht: Es zeichne sich "eine entscheidende Wende" ab, heißt es in einer Erklärung von Klimaaktivisten, unter anderem darunter die Initiative "Alle Dörfer bleiben". Die Aktivisten beziehen sich dabei auf den Hauptbetriebsplan für den Tagebau, der am 31. Dezember ausläuft.

Auslaufender Hauptbetriebsplan gibt Aktivisten Hoffnung